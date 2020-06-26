Всех людей, которые застряли в "серой зоне" на Донбассе, отправят на двухнедельную обсервацию

Транспортом и продовольствием граждан обеспечили.

Более 40 человек, застрявших на КПВВ «Новотроицкое» из-за отсутствия мобильного приложения «Действий дома», отправят на вынужденную двухнедельную обсервацию в одно из определенных для этого мест.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

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Людям предоставили транспорт и обеспечили их продовольствием.

Все граждане с временно оккупированной территории проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опросы на предмет контакта с инфицированными COVID-19.

Эти люди, объясняют в ОГА, пропускаются на подконтрольную Украине территорию лишь при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием приложения или обсервации.

Как сообщал УНИАН, с 10 июня возобновили пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка". Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом были закрыты из-за карантина с середины марта.

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