"Вопрос прорабатывается": Шмыгаль прокомментировал возможность открытия КПВВ на Донбассе

10 июня пограничники в рамках ослабление карантина начали пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях на сегодняшний день прорабатывается профильными министерствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

"Вопрос открытия КПВВ рассматривается, прорабатывается сейчас профильными министерствами", - сказал Шмыгаль.

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Как сообщал УНИАН, 10 июня с 11:00 по приказу командующего Объединенными силами пограничники в рамках перехода к следующему этапу выхода из карантина начали пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская". В то же время российские оккупанты заблокировали возобновление пропуска через КПВВ.

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