Украина хочет открыть два новых КПВВ на Донбассе
03:04, 11 июня 2020Война
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В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.
Украина заявила о готовности открыть два новых КПВВ на Донбассе / фото УНИАН
Вчера, 10 июня, состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции с участием представителей ОРДЛО в составе украинской делегации.
Об этом сообщает Офис президента.
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Отмечается, что в который раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.
В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.
По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.
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