Украина хочет открыть два новых КПВВ на Донбассе

В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.

Вчера, 10 июня, состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции с участием представителей ОРДЛО в составе украинской делегации.

Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что в который раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.

В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.

По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.

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