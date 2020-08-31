Контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка» будут работать с 07:00 до 18:30, в сторону временно оккупированной территории граждан будут пропускать до 18:00.

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний график работы.

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Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка».

«С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30, при этом, с целью безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут», - сообщили в ГПСУ.

Также в Госпогранслужбе отметили, что при планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская».

«Движение по дорожному коридору в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разрешают два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» российские вооруженные формирования заблокировали полностью», - подчеркнули в ГПСУ.

Кроме того, в Госпогранслужбе напомнили, что в связи с COVID-19 введены особые условия пересечения линии разграничения.

На период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, который выдан страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и действует на срок пребывания в Украине.

Граждане, которые направляются с временно оккупированной территории Украины, должны проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

Лица (кроме лиц до 12-летнего возраста и работников официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться после прохождения температурного скрининга и в средствах защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах может находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

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Автор: Юлия Петриченко