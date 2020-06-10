Открытие КПВВ на Донбассе: пограничники показали очередь вблизи пункта пропуска (видео)

Сегодня частично возобновляют свою работу два пункта пропуска через линию разграничения.

На Донбассе сегодня в 11:00 начинают работу два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения - "Марьинка" и "Станица Луганская".

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, в настоящее время в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к восстановлению пропускных операций.

"Желающие пересечь линию разграничения на временно оккупированную территорию начали собираться возле КПВВ около 6 часов утра. По состоянию на 8:30 возле Станицы Луганской" собралось 45 человек, а у "Марьинки" - 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди тех, кто собрался возле КПВВ, есть дети и пожилые люди", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДва КПВВ на Донбассе возобновят работу с 10 июня: правила пересечения линии разграничения (видео)

В ГПСУ не исключили, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые пересекают линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. И уточнили, что для недопущения скопления людей и транспорта в "серой" зоне, пропуск будет осуществляться постепенно.

"Учитывая регламентированное время осуществления пропуска приоритет будет предоставляться гражданам, которые следуют по причинам социально-гуманитарного характера, в случае наличия подтверждающих документов, и лицам, которые следуют для сдачи внешнего независимого оценивания. Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество человек, что обеспечит соблюдение социальной дистанции", - отметили пограничники.

Всем, кто следует с оккупированной территории, будут проводить температурный скрининг тела и опрашивать на предмет контактов с больными коронавирусом. "Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, с 10 июня в Украине начинает действовать очередной этап ослабления карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram