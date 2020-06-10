Открытие КПВВ на Донбассе: пограничники показали очередь вблизи пункта пропуска (видео)
На Донбассе сегодня в 11:00 начинают работу два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения - "Марьинка" и "Станица Луганская".
Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, в настоящее время в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к восстановлению пропускных операций.
"Желающие пересечь линию разграничения на временно оккупированную территорию начали собираться возле КПВВ около 6 часов утра. По состоянию на 8:30 возле Станицы Луганской" собралось 45 человек, а у "Марьинки" - 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди тех, кто собрался возле КПВВ, есть дети и пожилые люди", - говорится в сообщении.
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В ГПСУ не исключили, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые пересекают линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. И уточнили, что для недопущения скопления людей и транспорта в "серой" зоне, пропуск будет осуществляться постепенно.
"Учитывая регламентированное время осуществления пропуска приоритет будет предоставляться гражданам, которые следуют по причинам социально-гуманитарного характера, в случае наличия подтверждающих документов, и лицам, которые следуют для сдачи внешнего независимого оценивания. Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество человек, что обеспечит соблюдение социальной дистанции", - отметили пограничники.
Всем, кто следует с оккупированной территории, будут проводить температурный скрининг тела и опрашивать на предмет контактов с больными коронавирусом. "Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации", - добавили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, с 10 июня в Украине начинает действовать очередной этап ослабления карантина.
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