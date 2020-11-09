Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации.

Во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 10 ноября возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

«Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего Объединенными силами во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики в воскресенье применили оружие в районе Водяного, ВСУ не отвечали

На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине - через КПВВ «Станица Луганская» и вновь контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20.05.2020.

Ситуация на Донбассе: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров