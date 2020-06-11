В ООС сообщили о намерении боевиков спровоцировать гуманитарную катастрофу на Донбассе

В штабе заявили, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей «стали заложниками» боевиков и оккупационных администраций.

На Донбассе боевики отказываются возобновить пропуск людей через линию соприкосновения, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении командования операции Объединенных сил.

В штабе заявили, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей «стали заложниками» боевиков и оккупационных администраций.

«[Боевики] не выпускают людей из неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, чем намеренно пытаются спровоцировать катастрофу гуманитарного характера», — говорится в сообщении.

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В командовании ООС уточнили 10 июня попасть на оккупированную территорию через пункты пропуска пытались более 100 граждан, среди которых значительное количество людей пожилого возраста и детей, но их не пропустили.

По их данным, с 11:00 до 14:00 на контрольные пункты въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» пограничники оформили и пропустили более десяти людей, которые хотели попасть на временно оккупированную территорию Украины.

Однако боевики продержали их несколько часов перед своими блок-постами и без объяснения причин вернули на контролируемую правительством Украины территорию.

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