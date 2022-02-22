Нардеп опасается, что могут быть предприняты попытки возобновить проект "русская весна".

Признание РФ "независимости" марионеточных "республик" открывает для страны-агрессора перспективу военного вторжения на территорию Украины под предлогом защиты новых "партнеров", считает народный депутат Александр Дубинский.

"Подписанное Кремлем соглашение о дружбе и сотрудничестве с марионеточными вождями "ЛДНР" предусматривает возможность строительства и использования военной инфраструктуры на подконтрольных сепаратистам территориях — то есть размещение на территории "ЛДНР" военных без РФ. Это будет первым шагом к тому, чтобы в ультимативной форме требовать отвода украинских войск от так называемой "границы ЛДНР" и понуждение Киева не просто к переговорам с анклавами — а угрожая их расширением в границах Луганской и Донецкой областей (о чем говорили вчера, 21 февраля, на Совбезе РФ) при помощи российских штыков", — отметил Дубинский, комментируя ситуацию.

Нардеп опасается, что одновременно могут быть предприняты попытки возобновить проект "русская весна" с формированием новых "республик".

"В этой ситуации украинские власти должны действовать максимально жестко и выверенно. Уже сегодня должны быть приняты решения о введении военного положения на территории всех прилегающих к анклавам областей, а также всех приграничных территорий с РФ и Беларусью. Сформирована правовая позиция по отношению к анклавам "ЛДНР", обеспечен контроль за условной границей между сепаратистами и остальной Украиной", — считает Александр Дубинский.

Он призвал украинские власти защитить мирных людей — дать желающим пройти на территорию Украины.

"Самое главное — должны быть открыты КПП для пропуска в Украину тех граждан нашей страны, которые не хотят оставаться в марионеточных республиках с такой же "независимостью". Украина должна дать возможность гражданам, которые хотят жить в своей стране, получить такую возможность. А вместе с ней — адекватное обеспечение потребностей как вынужденных переселенцев. Заканчивайте закатывать деньги в асфальт. В бюджетных ресурсах нуждаются наши люди и армия, без которых Украина невозможна", — подчеркнул Дубинский.

Напомним, Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения заявил, что Россия решила признать "ЛДНР" независимыми.