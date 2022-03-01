Ирина Венедиктова записала видеообращение к народу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в Международном уголовном суде в Гааге стартовало расследование о военных преступлениях Российской Федерации.

"Процесс привлечения к ответственности начат. Они наивно считают, что находятся в зоне комфорта и думают, что прикроются своими военными или политическими функционерами – бред седой кобылы. Закон просто плохо знают и практику не изучали. Мы уже начали консультации с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников во время попыток пересечения границ цивилизованных стран. Так и будет. Костями ляжем, но арестуем. Многое у нас уже вышло за сравнительно короткое время", – говорится в обращении.

По словам Венедиктовой, Международный уголовный суд для Украины важен тем, что обеспечивает ответственность именно конкретных лиц, а не государства. То есть отвечать перед законом будут как президент, так и чиновники. Даже если они попытаются скрыться, Международный уголовный суд может выдавать ордера на их задержание в других странах мира.

"Каждая ракета, пущенная путинскими генералами по Киеву, Харькову, Ахтырке, Василькову, Чернигову, Херсону, Мариуполю, Николаеву, Сумах – это ваш приговор. Вы знаете о ваших преступлениях, мы знаем о ваших преступлениях, весь цивилизованный мир знает о ваших преступлениях! И мы не надеемся только на Международный уголовный суд, хотя и работаем над сбором доказательств для него 24/7", - добавила генпрокурор.

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