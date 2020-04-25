Оккупированный Луганск полностью закрывается на карантин из-за коронавируса - СМИ
Луганские боевики намерены закрыть оккупированный ими Луганск на въезд и выезд. Такие карантинные меры планируют ввести с 30 апреля, а закроют в городе почти все, в частности, остановится общественный транспорт.
В телеграмм-канале "Луганский инсайд" даже опубликовали так называемый "указ" главаря боевиков Леонида Пасечника.
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Вместе с карантином в городе планируют ввести пропускной режим, а людям запретят выходить на улицы. Ограничения затронут всю временно оккупированную часть Луганской области.
Всех работников аптек и продуктовых магазинов обязали подписать анкеты, по которым им будут выдавать разрешения выходить из дома на работу. Об этом пишет "РБК-Украина".
Вместе с тем боевики собираются запретить выезд за пределы оккупированной части Луганщины. Они обещают выпускать только владельцев украинских или российских паспортов. В то же время тех, кто будет иметь "паспорт" недореспублики, никуда не выпустят.
Сроки таких ограничений пока до конца неизвестны. Вероятно, это будут две недели до 13 мая. На это время людей отправят в неоплачиваемый отпуск.
Как сообщал УНИАН, первый случай заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области зафиксировано 29 марта.
С начала апреля в оккупированном Луганске введен жесткий карантин. Запрещено пребывание в парках, на детских и спортивных площадках.
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