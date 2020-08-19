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Боевикам на Донбассе передали "приглашения на концерт Кобзона" (фото)

18:29, 19 августа 2020
Война
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Кобзон умер в 2018 году / Радио Свобода

Пророссийским боевикам на Донбассе передали открытки и "приглашения на концерт Кобзона" - советского и российского певца, который умер в 2018 году. Последние годы своей жизни он активно поддерживал террористов "ЛДНР".

Фото волонтерской акции опубликованы в Twitter проекта "Радио Свобода - Донбасс. Реалии".

"Это троллинг наших врагов": на передовые позиции контролируемых Россией войск волонтеры запустили открытки ко Дню Независимости Украины. С помощью шариков, наполненных водородом, отправили более 4-х тысяч открыток", - сказано в сообщении.

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Фото: Радио Свобода

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Автор: Юрий Годован

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