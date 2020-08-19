Боевикам на Донбассе передали "приглашения на концерт Кобзона" (фото)
18:29, 19 августа 2020Война
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Украинские волонтеры таким образом "поздравили" противника с наступающим Днем Независимости.
Кобзон умер в 2018 году / Радио Свобода
Пророссийским боевикам на Донбассе передали открытки и "приглашения на концерт Кобзона" - советского и российского певца, который умер в 2018 году. Последние годы своей жизни он активно поддерживал террористов "ЛДНР".
Фото волонтерской акции опубликованы в Twitter проекта "Радио Свобода - Донбасс. Реалии".
"Это троллинг наших врагов": на передовые позиции контролируемых Россией войск волонтеры запустили открытки ко Дню Независимости Украины. С помощью шариков, наполненных водородом, отправили более 4-х тысяч открыток", - сказано в сообщении.
Оккупантам напомнили, что Донбасс - это Украина / Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
Ситуация на Донбассе: что происходит в зоне ООС
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.
- За минувшие сутки в районе ООС сохранялась тишина.
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