Боевикам на Донбассе передали "приглашения на концерт Кобзона" (фото)

Украинские волонтеры таким образом "поздравили" противника с наступающим Днем Независимости.

Пророссийским боевикам на Донбассе передали открытки и "приглашения на концерт Кобзона" - советского и российского певца, который умер в 2018 году. Последние годы своей жизни он активно поддерживал террористов "ЛДНР".

Фото волонтерской акции опубликованы в Twitter проекта "Радио Свобода - Донбасс. Реалии".

"Это троллинг наших врагов": на передовые позиции контролируемых Россией войск волонтеры запустили открытки ко Дню Независимости Украины. С помощью шариков, наполненных водородом, отправили более 4-х тысяч открыток", - сказано в сообщении.

Ситуация на Донбассе: что происходит в зоне ООС

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

За минувшие сутки в районе ООС сохранялась тишина.

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Автор: Юрий Годован