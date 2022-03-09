Число погибших в результате вражеского авиаудара по частным жилым домам в городе Малин Житомирской области увеличилась до шести.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что 9 марта в Малине во время проведения поисково-спасательных работ специалисты ГСЧС извлекли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины.
"В результате авиаудара, нанесенного накануне врагом по частному жилому сектору в Малине, погибли 6 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели совместно с волонтерами продолжают работы по разбору завалов.
Ранее в ГСЧС сообщали, что вечером 8 марта в результате авиаудара по частным домам в городе Малин в Житомирской области погибли трое взрослых и двое детей.