Среди погибших - трое детей.

Число погибших в результате вражеского авиаудара по частным жилым домам в городе Малин Житомирской области увеличилась до шести.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что 9 марта в Малине во время проведения поисково-спасательных работ специалисты ГСЧС извлекли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины.

"В результате авиаудара, нанесенного накануне врагом по частному жилому сектору в Малине, погибли 6 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели совместно с волонтерами продолжают работы по разбору завалов.

Ранее в ГСЧС сообщали, что вечером 8 марта в результате авиаудара по частным домам в городе Малин в Житомирской области погибли трое взрослых и двое детей.

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