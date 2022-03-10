Также он сказал, что сейчас защитники Николаева "пожучат" оккупантов.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации в городе.

"Сегодня мы заняли часть сел по одному из направлений. Сейчас поставляем продукты, забиваем магазины. Также наша терроборона коммуницирует в отдаленных районах, чтобы плотнее сделать защиту и огонь по врагу", - сказал Ким.

Также он добавил, что у него и защитников Николаева есть планы на сегодняшний день.

"По данным, которые были вчера, враг отдыхал, но собирался нападать. Пока ждем, будет нападение или нет. Посмотрим, что будет докладывать разведка, чтобы понимать их планы на день. Но у нас есть и свои планы", - добавил Ким.

Кроме того, он отметил, что 9 марта в Николаеве были потери.

"Мы укрепляемся, усиливаемся. Засранцы стреляют по блокпостам. Вчера, к сожалению, у нас были потери. Делаем выводы. Но с этим ничего нельзя сделать. Они подло стреляют по жилым кварталам. Будем сейчас оттягивать их от города. По одной стороне мы это уже сделали, сейчас снова их немного пожучим", - подытожил Ким.

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