В результате обстрелов Киевской области оккупантами также разрушена инфраструктура городов, ранения получили пять мирных жителей.

Начато расследование вчерашнего ракетного обстрела оккупантами Киевской области, где погибли 4 мирных жителя.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В сообщении сказано, что при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области осуществляется досудебное расследование по фактам ракетных обстрелов населенных пунктов региона войсками РФ. Действия страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащие Российской Федерации ведут массированный обстрел по жилым кварталам населенных пунктов Киевщины. Так, вечером 28 февраля вражеские ракеты попали в пятиэтажное общежитие в г. Васильков и трехэтажное общежитие в г. Белая Церковь. Из-за обстрелов в с. Калиновка Фастовского района разрушены три жилых дома. На территории области зафиксировано повреждение снарядом здания роддома.

Кроме того, в результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов, ранения получили пять мирных жителей, четверо погибли.

В сообщении отмечается, что в целом, с начала вторжения вооруженных сил РФ в Украину, на территории Киевской области погибли 19 гражданских лиц, из них 1 ребенок.

Прокуроры продолжают фиксировать и документировать все случаи нарушения международного гуманитарного права подразделениями вооруженных сил РФ.

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