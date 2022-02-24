Он подчеркивает, что оружие будет выдаваться всем, кто готов защищать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие Центры комплектации Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие Центры комплектации Министерства внутренних дел", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что к защите государства привлекают ветеранов.