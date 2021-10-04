Цены на этот овощ в оккупированном городе почти вчетверо выше, чем на подконтрольной Украине территории.

В оккупированном Донецке наблюдается "картофельный апокалипсис" - из-за невиданного дефицита этого овоща взлетела за неделю до 100-120 российских рублей (около 37 гривень) за килограмм.

На это обратил внимание журналист, представитель Украины на переговорах ТКГ Денис Казанский в своем видеоблоге "Россия устроила картофельный апокалипсис в Донецке. Картошка уже по цене золота".

В качестве примера он уточнил, что на подконтрольной Украине территории такую же картошку продают всего по 8-10 гривень. По его словам, жители ОРДЛО обсуждали проблему в соцсетях, а "местные власти" сначала игнорировали ее. Впоследствии пропагандисты выпустили сюжет, в котором признали огромные темпы подорожания картофеля.

Примечательно, что "причинами" такого явления продавцы на рынке назвали растаможку картофеля, который везут из России. Также люди обвиняют в сложившейся ситуации "правительство", которое требует от них платить "налоги".

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Одна из продавщиц призналась, что к ней приезжала в гости сестра из Санкт-Петербурга. Будучи в Донецке та заявила, что цены в оккупированном городе втрое выше, чем в Питере.

Подробнее смотрите на видео:

Как сообщалось ранее, Россия в новом сериале показала беженцев из ОРДЛО ворами и дегенератами.

До этого в партии Путина сделали громкое заявление о судьбе оккупированного Донбасса.

Автор: Юрий Годован