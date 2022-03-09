Аварийные службы города восстанавливают линии электропередач, в этом им помогает предприятие "Каметсталь" группы "Метинвест".

Ситуация в городе Каменское остается контролируемой, город готовится к обороне: сформированы стратегические запасы горючего, обустроены бомбоубежища.

Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов.

"Городу помогают жители и промышленные предприятия. Город сформировал резерв горючего, а волонтеры совместно с коммунальными службами занимаются обустройством бомбоубежищ", - рассказал Белоусов.

Также, по его словам, аварийные службы города восстанавливают линии электропередач, в этом им помогает предприятие "Каметсталь" группы "Метинвест".

"Каметсталь также закупает горюче-смазочные материалы и одежду для наших военных. А на днях мы ждем новые бронежилеты и аптечки для нашей теробороны, которые закупил Фонд Ахметова", - отметил Белоусов.

Кроме этого, электрозавровщики "Каметстали" изготавливают защиту против бронетехники врага. С первого дня российской агрессии предприятие передало 609 противотанковых ежей для защиты города. То есть, ежесуточно в среднем на блокпостах появляется 50 новых колючих "зверей" производства Каметсталь.

Как сообщалось, группа "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины.