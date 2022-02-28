Укрзализныця продолжает работу, но поезда курсируют с задержками.

В "Укрзализныце" дали разъяснение по билетам, которые были отменены из-за вторжения войск России на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в телеграме.

"Все пассажиры, желающие вернуть билеты на поезд, который был отменен в связи с военными действиями, могут сделать это в претенциозном порядке в течение двух месяцев с момента отправки, или когда ситуация в стране стабилизируется", – говориться в сообщении.

Как работают вокзалы Укрзализныци

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" разрушила железнодорожные узлы с Россией. Также прекращена диспетчерская связь со страной-агрессором.

Кроме того компания добивается прекращения железнодорожного сообщения с РФ для стран Европы и Азии. "Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить", – говорят в "УЗ".

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