Сейчас, как никогда раньше, важно рассказывать о реальных событиях в Украине.

Маховик российской пропаганды закрутился с новой силой после вторжения РФ в Украину. Роскомнадзор даже пригрозил "Википедии" блокировкой за статью о нападении на наше государство. Часть людей в России до сих пор не понимает, что в Украине идет именно война. Однако теперь как минимум своих близких и знакомых из РФ и Беларуси будет проще переубедить. Для этого больше не понадобится звонить и тратить нервы. Украинские IT-энтузиасты создали автоматизированное решение.

Вот пошаговая инструкция, что именно нужно сделать:

Заходим в Telegram-бот "Звонок другу".

Нажимаем "начать" и вводим до десяти номеров своих родных или близких из РФ и Беларуси.

Они получат звонок и SMS. С голосовой записью и текстом сообщения можно ознакомиться по ссылкам.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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