Министр подчеркнул, что партнеры могут принять такие решения "прямо сейчас".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понимает, как могут сейчас спать страны-партнеры Украины, которые до сих пор не предоставили ей боевых самолетов.

Об этом он написал в Twitter.

Министр подчеркнул, что украинские асы героически защищают небо, но Россия имеет преимущество.

"Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это", - призвал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает работать с международными партнерами в вопросе получение боевых самолетов.

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