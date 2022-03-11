Это позволит оперативно выделять средства на армию

Кабинет министров увеличил расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн, что позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны.

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн. Это позволит в условиях военного положения оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны", - сказал он.

Отметим, в ближайшие дни страны Европейского союза рассмотрят вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Украина заслужила право стать членом Европейского союза. Об этом во время видеообращения заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Напомним, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в"действии".

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