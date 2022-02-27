В МВД подчеркивают, что это предварительные данные, но "они уже есть".

К массовому нанесению меток для российских оккупантов, по предварительным данным, были привлечены активисты "Партии Шария".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканалу "Рада".

"Мы все знаем про эти отметки, о эти метки, которые оставляют диверсанты для российских оккупантов. И вот, по предварительным данным, к массовому обустройству этих меток были привлечены активисты "Партии Шария". Я еще раз хочу сказать: это предварительные данные. Но они уже есть", - отметил Денисенко.

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