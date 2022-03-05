Поставки табачной продукции будут продолжаться в обычном режиме.

Японская табачная компания JTI Group не будет останавливать поставки и производство своих изделий на территории России, несмотря на развязанную ею войну на территории Украины.

Об этом пишет Forbes.

Работники украинского подразделения JTI обратились в головной офис компании с требованием остановить продажу сигарет в Россию.

В то же время директор по связям с общественностью Феми Намфуа подчеркнул, что JTI Group является политически нейтральной и не вмешивается в геополитические вопросы.

"Это один из краеугольных камней нашего Кодекса поведения", – пишет он.

JTI – один из крупнейших в России производителей табачных изделий с долей рынка около 30%. Компания работает под известными брендами Winston, Camel, LD, Sobranie и т. д.

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