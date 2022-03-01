Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

Из-за погодных условий проведения морской десантной операции в акватории Черного моря в ближайшие сутки маловероятно.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ подготовила 11 больших десантных кораблей, которые уже вышли в Черное море и из которых могут попытаться высадить в Украине десант.

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