Без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей.

Через боевые действия компания остановила работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.

Об этом сообщается в Telegram Оператора газотранспортной системы Украины.

Отмечается, что без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей.

"Несмотря на значительные повреждения в сетях региональных операторов газораспределительных сетей (облгазов) и активные военные действия, на части ГРС сейчас невозможно возобновить газоснабжение", - отмечает Оператор.

Напомним, в "Газпроме" утверждают поставки российского газа через Украину продолжаются.

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