В ведомстве сообщают о значительных повреждениях в сетях региональных операторов
Через боевые действия компания остановила работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.
Об этом сообщается в Telegram Оператора газотранспортной системы Украины.
Отмечается, что без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей.
"Несмотря на значительные повреждения в сетях региональных операторов газораспределительных сетей (облгазов) и активные военные действия, на части ГРС сейчас невозможно возобновить газоснабжение", - отмечает Оператор.
Напомним, в "Газпроме" утверждают поставки российского газа через Украину продолжаются.
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