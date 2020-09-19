Маршрут транспорта пролегает через временно неподконтрольный пропуск "Мариновка"

При «ДНР» на границе с Россией через временно неподконтрольный пропуск "Мариновка" зафиксировали активное движение тентованных грузовиков с неизвестным содержимым.

Транспорт курсирует из так называемых "Л/ДНР" в Россию и обратно, сообщает местное издание "Ведомости Донбасса".

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Ведя наблюдения в пункте пропуска на границе около н. п. Мариновка (78 км на восток от Донецка) команда СММ видела, что в Украину въехало 30 автомобилей, 1 тентованный, 3 мини-фургона и 1 автобус, а также вошли 4 пешеходы. В очереди на въезд/вход в Украину ожидали 14 автомобилей, 3 полуприцепов грузовики (груз не было видно), 1 мини-фургон и 1 автобус, а также 3 пешеходы (женщина 40-49 лет и 2 мужчин 30-49 лет), - говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 сентября 2020-го.

Справка УНИАН. В начале июня 2014 года ЧП «Мариновка» находился под контролем украинских пограничников.

Но 5 июня незаконное вооруженное формирование «Восток» попыталось захватить данный участок украинско-российской границы. Это был первый масштабный бой в ЧП "Мариновка", который длился 16 часов.

Тогда пункт пропуска силами пограничников и ВСУ удалось отстоять. Переход "Мариновка" незаконные вооруженные формирования "ДНР" смогли захватить только 26 июля.

В июне 2018 года здесь установили «вагон», в котором осуществляется фитосанитарный контроль сельскохозяйственных растительных грузов (семена, зерновые, удобрения и т. д), а в августе территорию оградили колючей проволокой.

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Автор: Наталия Печиборщ