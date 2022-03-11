Из Энергодара отправилась эвакуационная колонна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"1 автобус, 50 автомобилей. Всего 255 человек. Ждем в Запорожье!",- отметил он.

Напомним, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об открытии сегодня гуманитарных маршрутов из Мариуполя, Родов, Волновахи, Энергодара, Изюма и ряда городов близ Киева.

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