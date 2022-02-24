По данным председателя правления УЗ, критическая инфраструктура почти не повреждена.

Из Луганской и Донецкой областей сейчас эвакуированы более 12 тысяч человек. В Украине работают все вокзалы, кроме двух.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Железная дорога работает по графику. Весь критический персонал работает. Локомотивные бригады обеспечивают работу как пассажирских, так и грузовых поездов. Грузовое движение мы временно приостановили только по некоторым участкам", - заявил он.

Также сообщается, что сейчас усиленно работают над эвакуацией населения из Луганской и Донецкой областей.

"В настоящее время эвакуированы более 12 тысяч человек. Наши вокзалы стали точкой опорой для населения. Работают все вокзалы кроме двух-Херсон и Конотоп. Они временно эвакуированы, мы вернемся к ним, как только вернем контроль над этими городами", - говорится в сообщении.

По данным Камышина, критическая инфраструктура почти не повреждена.

"Есть одна поврежденная опора и два взорванных моста на стыках с Россией. В такие дни, как сегодня закаляются действительно железные нервы. Все будет хорошо", - завершил он свое обращение.