Теперь эти инструкторы в Гомельской области тренируют россиян запускать эти дроны-убийцы.

Иранских инструкторов дронов-камикадзе переместили из оккупированной Украины в Беларусь.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Иранские инструткоры дронов-камикадзе "Shahed-136" и других модификаций решили скрыться. Теперь на территории Беларуси. И есть данные, что их срочно эвакуировали с территории Украины именно к этому усатому таракану, в Гомельскую область. И там они тренируют россиян запустить эти самые дроны, которые запускали по югу, по Киеву, по северным территориям нашего государства", - сказал Братчук.

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Он отметил, что на территории временно оккупированной Херсонской области несколько таких инструкторов ВСУ ликвидировали.

"Полезете к нам снова – снова будете уничтожены... А Россию это не спасет, так же, как и оккупационный режим Белоруссии. И Иран свое получит, готовьтесь", - добавил Братчук.

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. Иран продал РФ по разным оценкам, ориентировочно от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники.

Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины. Парламент призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия в Россию, а мировое сообщество - безотлагательно принять все возможные меры для прекращения таких поставок.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны Украины уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136, которые российские войска запускали по территории Украины.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в целом контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

20 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании из-за поставок дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2".

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