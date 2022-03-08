Бок о бок с украинскими военными защищают рубежи в Киевской области британцы.

Воевать против российского агрессора в Украинуедут сотни добровольцев со всего мира. Они прибывают не с пустыми руками, а с новейшими противотанковыми комплексами, способными мгновенно уничтожать российские колонны танков.

Как говорится в сюжете ТСН, бок о бок с украинскими военными защищают рубежи в Киевской области британцы. Их страна предоставила нашим военным 2 тыс. переносных ракет, эффективно уничтожают российские броненосцы.

"Я здесь, чтобы бороться за демократию, потому что один больной человек не может решать за целую страну, может ли быть у нее демократия", – рассказал доброволец.

Защищать украинскую демократию против путинской тирании изъявили желание сотни добровольцев из многих стран. Интернациональный легион пополняет ряды терробороны страны. Неделю назад им упростили правила въезда на границе. После подписания контракта легионеры официально вправе воевать против российского агрессора.

Среди добровольцев уже отличились соседи из Польши. Они разбили российскую колонну на подступах к одному из населенных пунктов.

Пополнить ряды добровольцев изъявили желание и белорусы, не поддерживающие режим диктатора Лукашенко.