Представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ оценил результаты сорванной боевиками инспекции на Донбассе.

Ситуация в Шумах на Донбассе с сорванной инспекцией позиций ВСУ сыграла на руку Украине.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Инспекция в Шумах - давайте судить по результатам. Помимо моей уязвленной национальной гордости, результат все-таки положительный. Инспекция не состоялась, переговоры прошли на фоне нарушения перемирия той стороной, и ОБСЕ это видела. ОБСЕ очень раздраженно восприняла эту ситуацию, потому что боевики фактически обвинили ОБСЕ в профнепригодности и необъективности, ведь она говорила, что там нет никаких объектов, а боевики на этом настаивали", – сказал он.

Угрозы боевиков и срыв перемирия на Донбассе: что произошло

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждал, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" еще раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября заседание ТКГ состоялось. Участники консультаций договорились о совместное инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

10 сентября, в ОПУ заявили, что согласованного "одноразового инспектирования" в районе Шумов не произойдет в связи с постоянным изменением требований российской стороны.

Также сообщалось, что Украина не получила адекватного ответа на запрос относительно зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.

10 сентября в 14:15 российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы.

11 сентября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что к вопросу инспектирования украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться за несколько дней.

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Автор: Андрей Василюк