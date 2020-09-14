Участник переговоров прокомментировал ситуацию с инспектированием на Донбассе / фото facebook.com/pressjfo.news
Ситуация в Шумах на Донбассе с сорванной инспекцией позиций ВСУ сыграла на руку Украине.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
"Инспекция в Шумах - давайте судить по результатам. Помимо моей уязвленной национальной гордости, результат все-таки положительный. Инспекция не состоялась, переговоры прошли на фоне нарушения перемирия той стороной, и ОБСЕ это видела. ОБСЕ очень раздраженно восприняла эту ситуацию, потому что боевики фактически обвинили ОБСЕ в профнепригодности и необъективности, ведь она говорила, что там нет никаких объектов, а боевики на этом настаивали", – сказал он.
Угрозы боевиков и срыв перемирия на Донбассе: что произошло
- 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.
- Пушилин утверждал, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.
- Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.
- 7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.
- Впоследствии боевики "ДНР" еще раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.
- 9 сентября заседание ТКГ состоялось. Участники консультаций договорились о совместное инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.
- В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.
- 10 сентября, в ОПУ заявили, что согласованного "одноразового инспектирования" в районе Шумов не произойдет в связи с постоянным изменением требований российской стороны.
- Также сообщалось, что Украина не получила адекватного ответа на запрос относительно зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.
- 10 сентября в 14:15 российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы.
- 11 сентября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что к вопросу инспектирования украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться за несколько дней.
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