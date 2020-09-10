В Офисе президента подчеркивают, что предложенный формат инспекции предусматривал технический характер таких действий.

Украина не получила адекватного ответа на запрос зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

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Отмечается, что украинская сторона по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировала факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины.

В то же время украинская сторона обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений.

"Однако адекватного ответа мы не получили", - отмечают в ОП.

Также обращается внимание на то, что предложенный формат инспекции предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей чисто техническая процедура.

"Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантинные ограничения также влияют на детали того, как могло бы пройти инспектирование в районе Шумов", - добавили в ОП.

Поэтому, подытожили в Офисе президента, из-за действий России и боевиков инспекция в районе шумов Донецкой области в настоящее время не может быть проведена.

"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области в настоящее время не может быть проведена", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно. Впрочем, затем боевики несколько раз переносили атаки на позиции ВСУ.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы (ТКГ).

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22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

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Автор: Константин Гончаров