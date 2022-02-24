Никто из нас не думал, что проснется сегодня от звуков взрывов и сирен.

Еще вчера из России нас "пощипывали" - новыми обстрелами позиций ВСУ и очередного детского сада на востоке, разнообразными новостными вбросами (некоторым, признаюсь, на эмоциях едва не поверила сама), "минированием" парламента в то время, когда он должен голосовать важные сейчас проекты, кибератаками (пока на некоторые органы власти), чтобы показать, что "положить" нас всех одновременно – "проще простого". Неопределенность усиливала тревогу – никто не мог сказать, когда и как именно соседи начнут воплощать в жизнь угрозы своего сумасшедшего диктатора.

Сегодня определенность наступила.

Сегодня определенность наступила

Нас хотели взять нахрапом – атака началась в пять утра. Но наши вооруженные силы были готовы и отбиваются. Давайте в них верить и им помогать.

В России лгут на весь мир, рассказывая о "военной операции" на востоке Украины. Горящие аэропорты в Ивано-Франковской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой областей – в сотнях километров от оккупированных РФ территорий, а также атаки на украинские военные части во Львовской, Волынской или Винницкой областях свидетельствуют о том, что цель взбесившейся "бензоколонки" - вся Украина.

Да, читая и слушая новости, хочется сейчас же сорваться и ехать или бежать отсюда, куда глаза глядят на Запад, а остановиться только у океана. Но сейчас это уже не самое рациональное решение. Выехать из Киева, например, это встрять в многокилометровую пробку на 5-10 часов. Оно того не стоит. Но, если решитесь – ваше право.

А что делать, если остаетесь? Проверьте свой "тревожный чемоданчик" или соберите его (пока он не пригодится, но лучше быть готовым). Поговорите с ребенком (как это сделать – хорошие советы у известного психолога Светланы Ройз). Наберите воды про запас. Зарядите телефоны и пополните счета. Сделайте сладкий чай. Давайте заботиться о себе и друг о друге. Это не бесполезные действия!

И, пожалуйста, если уже не можете оторваться от информационного поля, то хотя бы следите за проверенными источниками информации. Анонимный телеграмм-канал – не такой источник. Телефонный звонок подруги – не такой источник. Чат соседей в вайбере – не такой источник. Не "ведитесь" на фейки.

Мы не хотели этой войны. Но мы должны выжить

Многим сейчас тревожно и страшно. Признавать это не стыдно. Но внешняя угроза, похоже, нас сближает и объединяет.

Мы не хотели этой войны. Но мы должны выжить.

И когда она закончится, мы станем старше на целую жизнь. А "старших братьев", да и вообще "братьев" ни в России, ни в Беларуси у нас больше не будет. Фашистские режимы не должны существовать.

Татьяна Урбанская

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