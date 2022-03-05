Глава МИД повторил призыв Украины к международным союзникам защитить воздушное пространство страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина требует ужесточения санкций против России.

Об этом он заявил в субботу в телеобращении.

"Они включают в себя, в частности, отстранение российского банка Сбербанк от SWIFT, закрытие европейских портов для российских судов, закрытие доступа России к криптовалюте и прекращение закупок российской нефти", — сказал Кулеба.

"Российская нефть "сегодня пахнет украинской кровью", заявил министр иностранных дел, добавив, что "ее покупка — это финансирование российских военных преступлений".

Он повторил призыв Украины к международным союзникам защитить воздушное пространство страны от "неизбирательных и варварских бомбардировок со стороны России" и предоставить стране "боевые самолеты и серьезную противовоздушную оборону, ракеты и вооружение".

"Мое послание миру ясное. Когда все европейские и другие лидеры на всех церемониях в течение года повторяют эти отдельные слова "никогда больше", им теперь нужно доказать делами, что они придерживаются этих слов", — заметил Кулеба, вспоминая нацистские бомбардировки европейских столиц во время Второй мировой войны.

"Докажите теперь, что вы усвоили уроки прошлого, что новую жестокую силу в Европе можно остановить до того, как она втянет весь континент в разрушительный конфликт", — сказал министр иностранных дел, завершая свое выступление.

Во время обращения Кулеба также высоко оценил мужество "мирных демонстрантов" в Херсоне, которые "вышли на демонстрацию перед вооруженными российскими оккупантами", заявив им, что "они украинцы, и их город принадлежит Украине".

"Посыл героического украинского народа прост", — сказал он. "Русские, идите домой. Вы на чужбине, где вы никому не нужны. И никто вас не встречает с цветами. Путин, оставьте Украину в покое. Вам не победить в этой войне", - подчеркнул Кулеба в кратком послании.

Напомним, ранее Кулеба уже обратился к транснациональной корпорации Shell в связи с тайной закупкой российской нефти. Острую реакцию главы МИД Украины вызвала информация от Bloomberg о том, что компания Shell купила партию российской нефти Urals с рекордной скидкой.

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