Глава государства отметил, что все, кто отдавал приказы и стрелял - являются военными преступниками.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, считает ли президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ABC, стенограмма которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, у президента спросили, считает ли он президента РФ Владимира Путина военным преступником.

"Я считаю что все люди, которые пришли на нашу землю, все, кто отдавали приказы, все солдаты, которые стреляли – они все военные преступники", - заявил глава государства.

Также у него спросили, считаете ли он, что Путин намеренно атакует гражданских людей.

"Неважно, результат один - умирают люди, атакуются школы, садики, университеты, общежития, бездумные бомбардировки атомной станции, что могло бы привести к исчезновению Европы. Каждый день, каждый час одно и тоже - умирают люди", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подтвердил, что ему предлагали страны Запада помощь, чтобы выбраться из Украины живым.

"Да, мне предлагали. Было много информации, несколько групп спецназа были направлены, чтобы убить меня и мою семью. Я сказал нет, как я могу сделать это, я гражданин моей страны и я избранный президент этим народом", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, чтобы хотел, чтобы война завершилась для Украины со счастливым концом.

"Я бы хотел, чтобы конец был таким как у вас в американских фильмах. Хэппи энд для нашей страны", - заявил Зеленский.

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