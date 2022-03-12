Паралимпийцы в Пекине борются за победы - 25 медалей и второе место в общем зачете.

Хотел бы сказать, что война, как Паралимпиада, завершится через двое суток, но пока это нереально.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, сейчас приятные новости и победы Украины для всех нас на вес золота.

"Сегодня каждый приобретает Украине славу на своем месте. Показывает миру, кто такие украинцы и какую мы имеем силу", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что наши паралимпийцы в Пекине на зимней Паралимпиаде завоевали уже 25 медалей.

И занимают второе место в общем зачете, уступая только хозяевам соревнований – Китаю.

"Паралимпиада завершится через двое суток. Я очень хотел бы сказать то же самое и о войне – что она завершится через двое суток. Это, к сожалению, пока нереалистично. Но это точно будет", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "и победа для Украины, и мир для Украины – достижимы. И они для нас будут дороже за что – за золото, серебро и бронзу всего мира".

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