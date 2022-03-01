Он призывает гражданских находиться в безопасности, а тех, кто имеет оружие - "е***шьте их на х*й. Чтобы их здесь не было".

Херсон под контролем украинской армии, на окраине города есть войска оккупантов.

Об этом сообщил и. о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня на телемарафоне.

Он отметил, что войска оккупантов продвигаются в некоторых микрорайонах по городу. По его словам, больницы, продуктовые магазины работают.

Также Головня посоветовал гражданским херсонцам находиться дома и никуда не выходить - "находиться в безопасности, сейчас не шастать по городу".

"А тем, кто имеет оружие - е***шьте их на х*й. Чтобы их здесь не было", - призвал Головня.

Мэр города ранее сообщил, что ночь отступила, и город остается украинским.

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