Херсон под контролем украинской армии, на окраине города есть войска оккупантов.
Об этом сообщил и. о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня на телемарафоне.
Он отметил, что войска оккупантов продвигаются в некоторых микрорайонах по городу. По его словам, больницы, продуктовые магазины работают.
Также Головня посоветовал гражданским херсонцам находиться дома и никуда не выходить - "находиться в безопасности, сейчас не шастать по городу".
"А тем, кто имеет оружие - е***шьте их на х*й. Чтобы их здесь не было", - призвал Головня.
Мэр города ранее сообщил, что ночь отступила, и город остается украинским.