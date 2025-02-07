Оккупанты собирают все возможные силы, пытаясь улучшить свои переговорные позиции, говорит Гвозденко.

Сейчас россияне определили для себя основные точки удара в Украине, где хотят захватить максимальное количество территорий. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко.

"Учитывая потенциальное приближение каких-то переговоров, которые в информационном пространстве очень активно обсуждаются, враг пытается улучшать свои переговорные позиции, не жалеет живой силы - ни своей, ни северокорейских солдат, которые в основном вышли из этой борьбы. Враг собирает все возможные силы для того, чтобы сделать какие-то прорывы, захватить какие-то территории", - рассказал Гвозденко.

В то же время он отметил, что Силы обороны Украины делают все, чтобы не дать россиянам продвигаться на линии фронта. Он рассказал, что на Купянском направлении, где держит оборону "Тайфун", враг использует все подручные средства при штурме позиций.

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"В сухопутных условиях используют в том числе и квадроциклы, и мотоциклы. Враг использует все, что может. Если есть возможность оборудовать РЭБом, он это делает. Ведь необорудованное РЭБом плавсредство очень быстро уничтожается. Хотя не скажу, что РЭБы их сильно спасают. Ведь есть вещи, которые РЭБ не останавливает", - добавил Гвозденко.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне в ОТГ "Луганск" сообщили о продвижении врага в районе Часового Яра. По словам спикера ОТУ, оккупантам удалось сделать три прохода через канал Северский Донец неподалеку от города.

Также ранее ряд российских СМИ сообщили о начале новой наступательной операции Украины в Курской области. По данным аналитиков из Института изучения войны, Силам обороны удалось прорвать российскую оборону и продвинуться на юг от Суджи.

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