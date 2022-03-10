Из-за угрозы повторных обстрелов спасатели не могли добраться до места происшествия.

В результате обстрелов российских оккупантов по центру Харькова в городе загорелся торговый центр "Никольский" на улице Пушкинской.

Информацию о возгорании здания Общественному подтвердил источник в облуправлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и директор ТРЦ Всеволод Дубровский.

Из-за угрозы повторных обстрелов спасатели не могли добраться до места происшествия.

Были ли внутри ТРЦ люди в момент обстрела и есть ли там укрытие пока не известно. "Никольский" имеет выход к метро "Майдан Конституции". В условиях войны с 24 февраля подземка работает как укрытие.

Напомним, в результате обстрелов со стороны оккупантов был поврежден кабель на телебашне, поэтому Харьков был полностью отрезан от украинского ТВ. Но 8 марта трансляцию удалось возобновить.

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