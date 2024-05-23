Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и частному предприятию.

Российские оккупанты сегодня нанесли около 10 ударов по Харькову. Об этом сообщили руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

"По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали",- написал Синегубов в Telegram.

Он подчеркнул, что удары были по объектам гражданской инфраструктуры. "Как всегда, исключительно гражданская инфраструктура", - отмечает Синегубов.

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Руководитель Харьковской ОГА сообщил, что также оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших. Он отмечает, что медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Впоследствии он добавил, что еще один удар пришелся по частному предприятию. "По предварительной информации там один погибший, шестеро раненых, местонахождение еще трех невозможно установить из-за большого пожара", - написал Терехов. Впоследствии он сообщил, что на месте удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен - забрала скорая.

Синегубов уточнил, что предприятие, по которому ударили оккупанты, занимается обычной печатью. Произошло возгорание цеха с бумагой.

Удары РФ по Харькову и области

19 мая Россия нанесла ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. в результате удара пять человек погибли и по меньшей мере шестнадцать человек получили ранения. Среди погибших - беременная женщина.

Среди пострадавших 8-летний ребенок, который получил легкие телесные повреждения, а также работник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

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