ГУР применяет экспериментальное оружие против "шахедов" / коллаж УНИАН, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Операторы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины применили новейшее экспериментальное оружие для уничтожения российских ударных дронов типа "шахед" во время ночной массированной атаки 29 марта.

Как сообщили в ГУР, с помощью данной системы "дрон против дрона" удалось уничтожить два вражеских БПЛА подряд.

Результаты указанной работы разведчики продемонстрировали на эксклюзивном видео.

"Применены экспериментальные дроны-перехватчики ГУР - совместная разработка Украины и международных партнеров нашего государства. После этапа испытаний и применения в боевых условиях оружие показало высокую эффективность. Объемы производства убийц "шахедов" будут масштабированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта 2025 года российские захватчики атаковали Украину 172-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, было подтверждено сбитие 94 ударных дронов, 69 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

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