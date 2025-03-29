Объемы производства убийц "шахедов" будут масштабированы, заявили в управлении.

Операторы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины применили новейшее экспериментальное оружие для уничтожения российских ударных дронов типа "шахед" во время ночной массированной атаки 29 марта.

Как сообщили в ГУР, с помощью данной системы "дрон против дрона" удалось уничтожить два вражеских БПЛА подряд.

Результаты указанной работы разведчики продемонстрировали на эксклюзивном видео.

"Применены экспериментальные дроны-перехватчики ГУР - совместная разработка Украины и международных партнеров нашего государства. После этапа испытаний и применения в боевых условиях оружие показало высокую эффективность. Объемы производства убийц "шахедов" будут масштабированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта 2025 года российские захватчики атаковали Украину 172-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, было подтверждено сбитие 94 ударных дронов, 69 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

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