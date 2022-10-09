Россиян спросили. что же произошло с Крымским мостом.

Россияне планировали акцию с применением технологии deepfake для дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией, и она была сорвана украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"В этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar Defence, которая производит знаменитые беспилотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Беседа велась от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображения которого, собственно, и было создано с помощью технологии deepfake. Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar". Следовательно, и отвечать на вопрос: "А что же произошло сегодня с Крымским мостом?", – рассказали в разведке.

Разведчики отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников – они несколько раз разоблачили себя во время разговора.

"В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого выражения "бабине літо", которое они произносили как русское "бабье лето", – говорится в сообщении.

Целью этой акции была попытка дискредитация сотрудничества между Украиной и Турцией, говорят в ГУР МО.

"В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что их разоблачили, и они будут привлечены к ответственности", – резюмировали разведчики.

"Байрактари" в Украине

Беспилотники "Байрактар" турецкой компании Baykar активно используются Украиной в войне с российским оккупантом. Всего за три дня ВСУ с парой беспилотников Bayraktar ТВ-2 уничтожили российской военной техники на 26,5 миллионов долларов.

По словам Халука Байрактара, их дроны и раньше были востребованы и продавались в 24 странах мира. Однако после того, как беспилотники Bayraktar TB2 показали свою эффективность в войне в Украине, их технологиями больше заинтересовались европейские страны.

У турецкой компании Baykar есть мощности для производства 20 беспилотников ежемесячно и трехлетний резерв заказа. Сейчас турецкий производитель беспилотников сосредоточен только на заказах Украины.

Украина закупала их самостоятельно. В частности, во время акции "Народный Байрактар", запущенной шоуменом и волонтером Сергеем Притулой, украинцы за несколько дней собрали 600 миллионов гривен на эти беспилотники. В конце концов три "птички" компания подарила Украине. Также Норвегия, Канада, Литва, Латвия, Польша проводили сбор средств на эти беспилотники для их передачи Украине.

Кроме этого, компания планирует открыть свой завод в Украине. Как ранее сообщал УНИАН, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца. В ответ на такие новости в Кремле угрожают "демилитаризовать" завод.

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