Спасатели разгребали дворы местных жителей после обстрелов и убирали снаряды.

9 марта двумя пиротехническими группами ГСЧС отработано 33 адреса, по которым жители Николаева предоставили информацию на спецлинию.

Об этом спасатели сообщили в Telegram.

"Сегодня вывезено из жилых секторов 14 боеприпасов. Среди них: 3 фугасных авиабомба (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины. Работали в жилых секторах в Ингульском районе, мкр Терновка и Соляне", - сказано в сообщении.

Учитывая, что каждый день растет количество обращений, их сейчас 402, спасатели просят жителей города обращаться с осторожностью и быть внимательными.

"Если заметили предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его не трогайте, а дождитесь пиротехников. В настоящее время по 48 адресам уже проведены соответствующие работы на другие - нужно время", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, за время блокады Мариуполя погибли около 1300 мирных жителей.

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