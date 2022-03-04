Камеры зафиксировали огонь по мирному населению.

4 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала видео ночного обстрела города Энергодара оккупантами РФ. На кадрах видно, что обстрелы велись по жилым массивам города.

Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

"Видео ночной борьбы за атомную электростанцию в Энергодаре, где спасатели ликвидировали пожар в административном здании", - говорится в описании.

Отметим, из-за повреждения теплотрассы при обстрелах оккупантов Энергодар остался без отопления. Жителям города мэр рекомендует меньше находиться на улице и оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6: 20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Энергоблоки сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на утро 4 марта не зафиксировано. Сейчас площадка АЭС захвачена военными силами РФ.

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