Главнокомандующий ВСУ пересказал слова западных генералов о ходе обороны украинского государства.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал об обороне Украины от России военным представителям Соединенных Штатов Америки и НАТО.

Об этом сообщается на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Залужный отметил, что провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Волтерсом и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал партнеров о ходе проведения военной операции по отпору открытой вооруженной агрессии РФ. Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему украинскому народу, что наши военные, наш президент и наша нация в целом сегодня является гордостью всего мира. Благодарен за поддержку и рассчитываю на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров Силам обороны государства!", - написал Залужный.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения российских войск в Украину по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составляют более 5 тыс. 840 человек.

Вооруженные силы Украины на отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

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