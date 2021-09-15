По его словам, в теории РФ может напасть на Украину одновременно со всех трех направлений.

Журналист Дмитрий Гордон, ранее заявивший, что у Украины нет сильной армии, высказался о возможном нападении России, назвав три новых потенциальных направления для вторжения.

Об этом он казал в эфире телеканала "Украина 24".

Примечательно, что одним из таких направлений Гордон назвал белорусское.

"Существует несколько версий возможных событий. И очень уважаемые мной люди говорят, что возможно развитие сценария таким образом, что Россия будет нападать с трех направлений – гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев, со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны оккупированного Крыма. Вот три направления, и Россия может напасть одновременно с трех направлений, теоретически", - отметил журналист.

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Саму вероятность российского вторжения Гордон назвал маловероятной, но пояснил, что все зависит от идей президента РФ Владимира Путина.

"На практике мне не верится, честно говоря. Я ни в коем случае не призываю к успокоенности какой-то, нет. Надо быть во всеоружии, ждать от этих негодяев всего, что только возможно. Но, мне кажется, Путин не решится сейчас на прямое вторжение в Украину. Что у него в голове, знает только он – и то не всегда", - отметил он.

Угроза новой агрессии РФ

Ранее подобный сценарий действий РФ допускал Михеил Саакашвили. По его словам, президент РФ Путин может высадить десант на юге Украины либо же захватить остров Змеиный для дальнейшего размещения там ракет.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка.

После этого в Госдуме РФ назвали условие для "полноценной войны" с Украиной.

Накануне генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение России.

Автор: Юрий Годован