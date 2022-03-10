Никто не хочет зарабатывать кровавые деньги в России.

Иностранные компании и организации продолжают покидать российский рынок. Например, недавно Mars и Mondelez International прекратили инвестиции в свой бизнес на территории РФ. А теперь свернуть деятельность в России решил крупный инвестиционный банк Goldman Sachs. Это первый гигант с Уолл-стрит, который выйдет из РФ из-за ее вторжения в суверенную Украину.

Goldman Sachs рассказала о своем решении в комментарии Bloomberg. Представители банка заявили: "Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов во всем мире в управлении или закрытии уже существующих обязательств на рынке".

Российский сегмент Goldman Sachs не становил значительную часть глобального бизнеса банка. Однако он сохранял свое присутствие в РФ последние несколько лет. Теперь остается надеяться, что остальные гиганты с Уолл-стрит последуют примеру Goldman Sachs и тоже выйдут из России.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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