Военнослужащие будут принимать бой, сказал он.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что со стороны Херсона прорвались российские оккупанты.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Там прорыв по стороне Херсона. Наши окапываются в нужных местах. Будут принимать бой. Есть кое-какие угрозы, чтобы не было паники, сегодня пятница, я из ОГА отпустил пораньше своих рядовых сотрудников, - сказал Ким.

Напомним, что ранее председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута заявил, что область планомерно пытаются оккупировать. До этого там заявляли, что часть Херсонской области уже оккупирована российскими войсками.

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