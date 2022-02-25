В Николаевской ОГА сообщили о прорыве со стороны Херсона / фото УНИАН
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что со стороны Херсона прорвались российские оккупанты.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
"Там прорыв по стороне Херсона. Наши окапываются в нужных местах. Будут принимать бой. Есть кое-какие угрозы, чтобы не было паники, сегодня пятница, я из ОГА отпустил пораньше своих рядовых сотрудников, - сказал Ким.
Напомним, что ранее председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута заявил, что область планомерно пытаются оккупировать. До этого там заявляли, что часть Херсонской области уже оккупирована российскими войсками.