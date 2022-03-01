Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сказал, что город сейчас в безопасности.

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА, рассказал о ситуации в областном центре. По его словам, российские военные не хотят стрелять в гражданских и боятся заходить в мирные города. В предыдущие три дня враг подходил и уходил от города, чтобы выманить ВСУ.

"Они уехали в сторону Снигеревки. И поехали обходить наш город. Они могут пойти на Южноукраинск, Вознесенск теоретически. Или они пойдут Кировоград, Кривой рог. Чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру. Ближе к стратегическим предприятиям", - сказал Ким.

Глава ОГА сказал, что сейчас горожане Николаева в безопасности и город является самым безопасным. А вот в Баштанке, Снигеревке и селах идут ожесточенные бои, гражданских берут в плен.

Ким также попросил присылать ему все фото и видео разбитой вражеской техники.

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