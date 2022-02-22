Сергей Гайдай отметил, что уже определены места эвакуации людей.

Жителей Счастья эвакуируют, если боевики продолжат обстреливать город. Местные власти определили места для эвакуации

Об этом рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

"Прямо сейчас обстреливают окрестности Счастья, мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации", - заявил Гайдай.

По его словам, если ситуация не улучшится, то жителей придется эвакуировать.

"Если не уменьшатся обстрелы за сегодня, будем принимать решение об эвакуации. Места уже определены, мы понимаем, куда везти людей", - подытожил чиновник

При этом он указал, что боевики обстреливают жилые дома из стрелкового оружия и минометов

Кроме того, журналисты публикуют видео обстрела города. В ролике хорошо слышно взрывы снаряды. По словам местных жителей, боевики уже не первый день ведут обстрел жилых домов.

Обстрелы Счастья - что известно

Боевики уже пять дней подряд обстреливают Счастье. Есть информация о попадании в жилой дом.

Кроме того, в результате обстрела оккупантами ТЭС занялся трансформатор. К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения. Позже стало известно, что спасатели не могут начать тушить трансформаторы на ТЭС в Счастье из-за обстрелов российских оккупационных войск.

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